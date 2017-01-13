Вадим Боженко увійшов до тренерського штабу “Ниви”

Тренувати воротарів футбольного клубу “Нива” Тернопіль буде досвідчений спеціаліст Вадим Боженко.

Вадим Владиславович уже має досвід роботи у Тернополі. У сезоні 2008/09 разом із тернопільською “Нивою” здобував путівку до Першої ліги, але у наступному сезоні покинув клуб.

До останнього часу Вадим Боженко працював з воротарями клубу Першої ліги — “Гірник-Спорт” з Горішніх Плавнів.

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Вадим Владиславович Боженко

Дата народження — 25 лютого 1970 року

Виступав за команди: “Нафтохімік” (Кременчук), “Титан” (Армянськ), “Темп” (Шепетівка), “Зоря-МАЛС” (Луганськ), “Гірник-Спорт” (Комсомольськ), “Кремінь” (Кременчук), ФК “Миргород”, “ЗемляК” (Миргород), “Прикарпаття” (Івано-Франківськ), “Кремінь-2” (Кременчук), “Дніпро” (Комсомольськ), “Гірник” (Кривий Ріг). Має досвід виступів у “Шахтарі” з Солігорська (Білорусія).

Тренерську кар’єру розпочав у одному з дитячих футбольних клубів Києва. Згодом паралельно працював у київському спортінтернаті. Після чого отримав запрошення у юнацьку збірну України. На професійному рівні тренував “Ниву”, “Фенікс-Іллічівець” (Калініне) та “Гірник-Спорт” (Комсомолськ — нині Горішні Плавні).