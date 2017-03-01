Важливий список для тернополян, які живуть у приватному секторі

Як ми вже повідомляли, жителів приватного сектору м. Тернопіль просять укладати угоди на вивезення рідких побутових відходів. Про це йшлося під час засідання робочої групи по питаннях підключення споживачів до мереж централізованого водовідведення або укладення договорів на вивіз рідких побутових відходів.

Відповідно до статті 35 Закону України “Про відходи” та п. 3.1.1. Правил благоустрою м. Тернополя, затверджених рішенням виконкому Тернопільської міської ради № 6/8/20 від 19.05.2011 передбачено необхідність укладання споживачами, які не приєднані до системи централізованого водовідведення, договорів на вивезення побутових відходів із спеціалізованими підприємствами (перелік перевізників додається).

Інформація про кількість вивезених стоків абоненти, які користуються септиками, повинні щомісячно надавати водоканалу. Наголошуємо на необхідності укладення договору на відкачку та транспортування рідких побутових відходів та надання його копії в КП “Тернопільводоканал” у відділ розрахунків населення підприємства (вул. Медова,1, каб. 5).