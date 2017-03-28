Веслувальний канал, який планують зробити у Тернополі, вартує 15-20 мільйонів!

Про можливість створення унікального веслувального каналу в Тернополі говориться вже давно. Та лише тепер ці ініціативи стали обростати реальністю. Проект з його створення запропонований Федерацією каное Тернопільщини.

– Проект дуже цікавий та перспективний, водночас дороговартісний. За попередніми розрахунками його вартість – у межах 15-20 млн. грн. Адже потрібно розчистити сам канал, прокласти під’їзну дорогу, комунікації, збудувати відповідну інфраструктуру, якої на сьогодні немає. Існують два варіанти розвитку подій щодо гребного каналу. Або ми робимо його як інвестиційний проект, або ж як спільний із містом Тернополем і співфінансуємо з Фонду регіонального розвитку та коштів місцевого бюджету, – поділився планами голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Влада області веде перемовини з керівництвом Тернопільської міської ради на предмет співфінансування рівними частинами – 50х50. Якщо буде досягнуто принципової домовленості, то цілком можливо, що реалізація цього проекту розпочнеться вже цього року. Що це станеться, є великі передумови, адже, по-перше, область декларує, що в 2017 році значні кошти з Фонду регіонального розвитку буде виділено на розбудову спортивних об’єктів. По-друге, в Тернополі створено ДЮСШ з водних видів спорту, тому сам Бог велів владі обласного центру зацікавитись гребним каналом.

Нагадаємо, подібний канал в Україні є лише в Дніпрі. На його утримання як бази олімпійської підготовки гроші виділяє держава. Тернопіль теж може на них претендувати, якщо зможе здійснити перший етап – спорудження самого веслувального каналу.

