Відбудеться суд, що вирішуватиме майбутнє зеленої зони біля літака у Тернополі

17 січня в 11.30 у Тернопільському міськрайонному суді, що по вул.Котляревського відбудеться чергове судове засідання за позовом Андрія Шкули до прокуратури Тернопільської області та міської ради.

Андрій вважає неправомірним виділення прокуратурі бласті 0,35 га під будівництво на проспекті С.Бандери (біля літака). Тому позивається до суду, аби той визнав рішення депутатів минулої каденції незаконним. Запрошує слідкувати за перебігом цієї справи тих тернополян, яким небайдуже доля міста та, зокрема, земельної ділянки, на якій зараз ростуть дерева, кущі, трава…

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