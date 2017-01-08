Відчуйте себе акторами голівудських фільмів про Різдво – на залізничному вокзалі у Тернополі

Усі пасажири, котрі сьогодні, 8 січня, очікуватимуть потягів на залізничному вокзалі Тернополя, зможуть відчути себе акторами голівудського новорічного фільму, або героями казкових мультфільмів від Уолта Діснея. Адже наша залізнична станція має добру традицію: ось уже сім років поспіль у залі очікування дух Різдва дарує муніципальний Галицький камерний оркестр.



Проводжатимуть та зустрічатимуть пасажирів теплими і солодкими мелодіями популярних творів зарубіжних композиторів, галицьких та європейських колядок.

Основна мета дійства – донести Різдвяний дух всім, хто змушений зустрічати Різдвяні свята або в дорозі, або в очікуванні потяга.

Відбудеться концертна програма “Для тих, хто в дорозі” 8 січня о 19.00 год. на другому поверсі залізничного вокзалу станції «Тернопіль».