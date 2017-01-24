Відключили електропостачання та воду, туалет закрили, – як тернополян виживають з території ринку
Перед працівниками ринку “ювілейний” вчора закрили браму. Про це повідомляє депутат міської ради Сергій Лупак у мережі Фейсбук.
- Все ви тут більше не торгуєте. Куди мають подітись біля 20 підприємців невідомо, адже кожен має сім’ю. На даному ринку уже тривалий час відбуваються непорозуміння, багато підприємців від безсилля припинили діяльність. Всі пам’ятають тут, як в народі кажуть “птічий ринок” , все немає його більше. Земля тут для обслуговування ринку, а що буде – таємниця. Що планується, представник ринку сказав що немає документів. Перед приїздом поліції все таки відкрили браму. Сьогодні людям відключили електропостачання та воду, туалет закрили. Йде моральний тиск, щоб вижити з території ринку усіх. Працівники ринку готові, щоб їм виділили кусочок землі на території ринку, для того, щоб вони і дальше могли заробляти гроші собі та сім’ї на хліб.