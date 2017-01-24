Відключили електропостачання та воду, туалет закрили, – як тернополян виживають з території ринку

таємниця. Що планується, представник ринку сказав що немає документів. Перед приїздом поліції все таки відкрили браму. Сьогодні людям відключили електропостачання та воду, туалет закрили. Йде моральний тиск, щоб вижити з території ринку усіх. Працівники ринку готові, щоб їм виділили кусочок землі на території ринку, для того, щоб вони і дальше могли заробляти гроші собі та сім’ї на хліб.