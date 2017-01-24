Відтепер тернополяни можуть побачити історію подачі показів своїх лічильників

Відтепер тернополянам доступна інноваційна послуга – від сьогоднішнього дня в особистому кабінеті сайту eps.te.ua працює рубрика «Історія показників». До цього, нагадаємо, тернополяни могли за допомогою системи побачити свої нарахування за спожиті комунальні послуги, субсидії чи пільги та історію оплат. Як розповідає розробник системи директор ПП «Укрспецінформ» Михайло Шидлівський, тепер тернополяни мають змогу побачити коли і які показники вони подавали та яким способом здійснювалася ця операція. Історія показників відображає показники споживача від січня 2010 року.

– Щоб побачити історію поданих показників, необхідно вибрати період, який вас цікавить, – розповідає пан Михайло. – Вказавши число, місяць та рік початку відліку за допомогою календаря, зображеного поряд із порожньою графою, та дату, яка завершує період, що вас цікавить, споживач побачить повний перелік показів, переданих за вказаний час у всі служби. Таким чином можна не лише уникнути непорозумінь із нарахуваннями, але й власники осель зможуть з’ясувати, чи раціонально вони користуються комунальними послугами, порівнявши споживання за різні роки. Цікавою ця функція може бути для тих, хто утеплив оселю – споживач зможе порівняти споживання газу за зимовий період у різні роки.

Для того, аби мати змогу скористатися послугою подачі показів лічильників через інтернет та отримати єдину квитанцію і можливість проглядати історію оплат та подачі показників, тернополянам необхідно перейти за посиланням, що видрукуване на квитанції, яка була отримана платником у відділенні банку чи «Укрпошти» при здійсненні платежів (https:\\eps.te.ua\ternopil\account\view\індивідуальний код (набір символів)). Від минулого року отримати своє власне посилання можна в центрі надання адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг), який знаходиться у Тернополі на вулиці Князя Острозького, 6 (за наявності паспорта з пропискою), в підприємстві котре здійснює обслуговування будинку та прибудинкової території, у відділі надання населенню субсидій. Мешканцям, котрі подали заяви на їх оформлення, легше буде проконтролювати, чи врахована у відповідних службах надана їм субсидія . Голови ОСББ можуть звернутися до нас та отримати на весь свій будинок поквартирно коди доступу для їх подальшої роздачі власникам житла. Ця послуга дозволить мешканцям контролювати нарахування , проведені службами та, у разі виникнення неточностей, швидше повідомити їх про це і провести перерахунки згідно реально поданих ними даних.

Зайшовши у будь-який зручний час на сайт eps.te.ua користувач отримає повну інформацію про стан оплати комунальних послуг.

А оплатити комунальні послуги, як ми вже повідомляли, можна за лічені хвилини скориставшись сервісом www.oplata.te.ua, який працює на базі «Приватбанку». Для цього достатньо мати інтернет та картку VIZA чи MasterCard будь-якого банку із коштами на рахунку.

При оплаті послуг через даний сервіс жодних додаткових комісій споживач не сплачує.Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР

Щоб не марнувати час у чергах, скористайтеся інтернетом

komun.te.ua