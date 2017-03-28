Віктор Овчарук бере участь у ІІІ Європейському конгресі місцевого самоврядування

Конгрес розпочав роботу сьогодні, 27 березня, у Кракові (Польща). Європейський конгрес місцевого самоврядування є платформою для обміну ідеями та місцем зустрічі лідерів місцевого самоврядування та регіональних еліт з представниками державних інституцій, неурядових організацій та підприємців.

Місією конгресу є створення позитивної атмосфери обміну та підтримки співпраці між регіонами у Європі, обміну думками тощо.

Учать у заході також беруть депутати Тернопільської обласної ради, представники органів місцевого самоврядування області.