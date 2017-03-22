Вколовся і сів за кермо: у Тернополі спіймали наркомана за кермом

20 березня, близько 17-ї години, патрульні помітили Mercedes-Benz, який порушив ПДР на вулиці Збаразькій.

При перевірці документів у 36-річного водія інспектори помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. У нього були сильно звужені зіниці та поведінка, яка зовсім не відповідала обстановці. Від проходження огляду в обласному наркодиспансері він відмовився.

На водія складено протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст. 122 КУпАП(Порушення водієм правил керування транспортним засобом) та вилучено посвідчення водія