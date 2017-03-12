ВО «Свобода» ініціювала звернення до Президента щодо відзначення 75-річчя УПА та повернення «Героя України» Шухевичу та Бандері

Видати Указ «Про заходи з відзначення 75-річчя від створення Української Повстанської Армії» та повернути звання «Героя України» Степану Бандері та Роману Шухевичу – саме за таке звернення до Президента України проголосувало 40 депутатів на черговій сесії Тернопільської обласної ради.

Серед обранців, активно свою позицію висловили і члени фракції ВО «Свобода», які ініціювали таку пропозицію.

– Ми як українці, як патріоти своєї держави повинні невпинно боротись та відстоювати нашу історичну справедливість та пам’ятати про мужність, досягнення та вчинки своїх Героїв, які віддавали свої життя за Незалежність. Адже не було би 75 років тому їх – не було б свідомої та вільної України тепер. Саме тому ми ініціювали звернення до Президента України, щоб вкотре вшанувати їхні звитяги та показати усім, що Україна пам’ятає своїх Героїв, – наголосив член фракції ВО «Свобода» в Тернопільській обласній раді Олег Сиротюк.

За його словами, не менш болючим питанням є повернення звання «Герой України» лідерам національно-визвольного руху України середини ХХ століття – Роману Шухевичу та Степану Бандері, яким у жовтні 2007 та у січні 2010 роках указом Президента було посмертно присвоєно почесне звання. Однак вже у квітні та вересні 2010 року їх позбавили цього звання, порушивши тим самим норми закону:

– Досі невідновлена історична справедливість щодо головнокомандувача УПА Романа Шухевича та лідера ОУН Степана Бандери. Їх незаконно, за вказівкою тодішньої проросійської влади, позбавили державного звання «Герой України», аргументуючи укази про присвоєння цього звання неправомірними. Однак такі дії є порушенням закону України “Про державні нагороди України”, оскільки стаття 16 цього закону передбачає єдину підставу позбавлення державних нагород в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом і позбавлення державних нагород може бути проведено лише Президентом України, – зауважив член фракції ВО «Свобода» в Тернопільській обласній раді Володимир Мисик.

До слова, подібне звернення ініціював депутат міської ради від ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

Поділіться:









