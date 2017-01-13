Новини Тернополя 

Водій «Opel Vectra» збив трьох пішоходів

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На дорозі «Тернопіль-Чортків» біля с. Яблунів Гусятинського району водій авто «Opel Vectra» не впорався з керуванням та збив трьох пішоходів, яких з травмами різного ступеню важкості було шпиталізовано до Чортківської лікарні.

Один чоловік 1993 р. н. має діагноз «Закрита черепно-мозкова травма, забій правої гомілки, забій грудної клітки» – від госпіталізації відмовився. Інший, на два роки молодший, постраждав найбільше: «Закрита черепно-мозкова травма, забій обох гомілок, забій крижового відділу хребта». Третій чоловік внаслідок ДТП має закриту черепно-мозкову травму, забій правої верхньої кінцівки.

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