Новини Тернополя 

Воду на Йордан в Тернополі спільно освячуватимуть священики різних конфесій міста

Irena Прокоментуй!

Традиційно з  нагоди свята Хрещення Господнього, або як його називають в народі – Водохреща чи Йордан,19 січня у Тернополі відбудеться міжконфесійне водосвяття.

Як повідомив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Ігор Кульчицький, об 11.30 процесійна хода вирушить від Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Матері Божої.

О 12 годині на Набережній ставу, біля пам’ятного знака, встановленого на честь Хрещення Київської русі, розпочнеться водосвяття. Здійснять його священослужителі різних конфесій Тернополя.
«Вже традиційно, з 2008 року, у Тернополі  ми проводимо міжконфесійне водосвяття. Таке дійство в нас проходить двічі на рік – з нагоди свята Водохреща та Хрещення Русі. Така традиція має  важливе значення для утвердження міжконфесійної злагоди та рівноваги в Тернопільській області», – підкреслив Ігор Кульчицький.

Відтак учасники Богослужіння матимуть змогу набрати освяченої води для власних потреб.

За інформацією прес-служби Тернопільської ОДА.

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