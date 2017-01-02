«Все, що буду знати про повстанців, доноситиму органам НКВД»



“Я ___ добровільно погоджуюся працювати в органах Лановецького районного відділу МГБ. Все, що буду знати про повстанців, буду доносити органам Лановецького МГБ під ярликом “Ворон”. В разі розконспірування або не виконання обов’язків, буду покараний в’язницею”. Під цим документом поставлене прізвище, ім’я та дата. Це відбувалося в приміщенні кабінету слідчого Лановецького МГБ Крапова 20. 10. 1947 року.

“Ворон”, житель села Ванжулів часто співпрацював з повстанцями, носив на схрон хлопцям продукти, воду, одяг, передавав грипси, але і часто бував у Ланівцях. Він постійно був в курсі всіх місцевих справ повстанців. Головне завдання, яке поставило керівництво місцевого МГБ у 1951 році перед ним, це повідомити про місце перебування повстанця “Прокіпа”.

У Лановецьке районне відділення МГБ 11 лютого 1952 року поступила від агента “Ворона” доповідна: “Доношу до Вашого відома, про те, що з 1 лютого 1952 року в криївці, яка розміщена на господарстві місцевого мельника, переховується “Прокіп” з своїми бандитами. Вони озброєні і будуть там базуватися протягом місяця. Ворон”.



Інформація Тернопільського обкому КП(б)У про ліквідацію двох груп підпілля ОУН у Лановецькому районі. 29 лютого 1952 року. (Мовою оригіналу): “Секретарю ЦК КП(б) Украины товарищу МЕЛЬНИКОВУ Л. Г. В январе месяце 1952 года Управлением МГБ УССР по Тернопольской области были получены агентурные данные о том, что в селе Ванжулов Лановецкого района в хозяйстве одного из жителей, работающего мельником, имеется бандитский бункер, в котором укрывается бандогруппа надрайонового руководителя ОУН. С целью организации поиска указанного бункера было поручено оперуполномоченному Лановецкого района РО МГБ Щепуля, который в течение трех лет оперативно обслуживал село Ванжулов, установить в селе всех мельников. Выполняя это поручение, Шепиля сообщил в РО МГБ, что в селе Ванжулов проживает только два мельника, назвав их по фамилии. Произведенным поиском бандитский бункер в хозяйствах указанных мельников обнаружен не был. После этого для выяснения содержателя бандитского бункера был использован агент МГБ, через которого было установлено, что в селе Ванжулов проживает и третий мельник, который является содержателем бункера.

20 февраля 1992 года при проведений чекистско-войсковой операции в хозяйстве этого мельника был обнаружен бункер, в котором ликвидированы 4 бандита, в том числе надрайонный руководитель ОУН «Прокип»”.

“Я ___ добровільно погоджуюся працювати в органах Лановецького районного відділу МГБ. Все, що буду знати про повстанців буду доносити органам Лановецького МГБ під ярликом “Вітер»”. В разі розконспірування або не виконання обов’язків поставлених перед мною, буду покараний в’язницею”

Під цим документом поставлене прізвище, ім’я та дата. Це відбувалося в приміщенні кабінету слідчого Лановецького МГБ Крапова 16.05.1949 року.

“Вітер”, житель села Білозірки Лановецького району. Він постійно був в курсі всіх місцевих жителів села Білозірки. Головне завдання, яке поставило керівництво місцевого МГБ у 1951 році перед ним, це вислідити хто ще переховується у схронах і де може перебувати повстанець “АРСЕН”.

У Лановецьке районне відділення МГБ 16 лютого 1952 року поступила від агента “Вітер” доповідна.“Доношу до Вашого відома, про те, що з 10 лютого 1952 року в криївці, яка розміщена в кінці села (місце я не знаю), але до них носить їжу мій сусід Макар, переховується “Арсен” з своїми бандитами. Вони майже кожного вечора виходять і йдуть по других селах в пошуку харчів. Вітер”.

“20 февраля 1952 года Управлением МГБ УССР по Тернопольской области была проведена чекистско-войсковая операция по розыску и ликвидации бандитов в селе Белозирка Лановецкого района. В ходе этой операции оперработниками МГБ на месте был подвергнут допросу один из банднопособников этого села с целью получения от него данных с места нахождения бандитского бункера. Указанный бандопособник после продолжительного запирательства у оперативника МГБ, нет ли с ними работников Лановецкого райотдела МГБ и получил ответ, что нет, указал место расположения бандитского бункера в котором ликвидировано четыре бандита, в том числе бандоглаваря «Арсен».

На вопрос бандопособнику, почему он спрашивал о работниках Лановецкого РО МГБ, последний ответил: “ Я им не доверяю, так как они часто бывают пьяные, могут все разболтать, и сообщить данные о бандитах в их присутствии не могу”. По указанным фактам обкомом КП (б) У принимаются необходимые меры для наведения порядка в работе Лановецкого райотдела МГБ. Секретарь Тернопольского обкома КП(б)У ПРОФАТИЛОВ”.

Олег Кривокульський, смт Вишнівець.