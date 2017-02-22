Як 18-річний житель Тернопільщини став поплічником терористів

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок у кримінальному провадженні за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації); процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у якому здійснювалось прокуратурою Тернопільської області.

Зібраними у суді доказами встановлено, що навесні 2015 року вісімнадцятирічний житель міста Чорткова з метою участі у бойових діях на боці ДНР приїхав у Донецьк до свого батька, який на той час вже був активним учасником терористичної організації «Донецька народна республіка».

З метою приховати свої злочинні наміри, вказані особи повідомили рідним, що поїхали на заробітки до Росії.

Пройшовши на місці медичну комісію, чортківчанин отримав військову форму і вступив до військового підрозділу ДНР.

Надалі, після відповідного військового вишколу, він одержав снайперську гвинтівку Драгунова з якою упродовж 2015-2016 років брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України, здійснюючи постріли на ураження військовослужбовців АТО, перебуваючи на дахах будинків і в окопах уздовж лінії розмежування на Донецькому напрямку.

Завдяки чіткій позиції державного обвинувачення, суд визнав жителя Тернопільщини винним в інкримінованому злочині. Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2017 року Тернопільським міськрайонним судом за участь у терористичній організації «ДНР» до такої ж міри покарання заочно засуджено батька обвинуваченого – 46-річного мешканця Тернопільщини.