Новини Тернополя 

Як будівництво «Кварталу щастя» перетвориться для деяких тернополян в нещастя. Сьогодні суд

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4 лютого 2017р. о 10:00 год. в Господарському суді Тернопільської області, відбудеться судове слухання, де кінцева мета забрати у ОСББ «Тарнавського 23» кусок земельної ділянки (прибудинкової території), котра є у приватній власності з 2014р. у ОСББ. Про це повідомляє голова спілки  «Рада Голів ОСББ м. Тернополя» Сергій Лупак.

  • Поряд з ОСББ «Тарнавського 23» будується одним із будівельників міста «Квартал щастя». «Невже для одних будівництво щастя, перетвориться для інших в нещастя».
    Прохання до Тернопільських ОСББ, при можливості прийти та підтримати наших колег.

Нагадаємо, минулого року  в Тернополі відбулась презентація проекту нового житлового комплексу «Квартал щастя», над яким працюватиме компанія «Мак-буд».

 

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