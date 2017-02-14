Як будівництво «Кварталу щастя» перетвориться для деяких тернополян в нещастя. Сьогодні суд

4 лютого 2017р. о 10:00 год. в Господарському суді Тернопільської області, відбудеться судове слухання, де кінцева мета забрати у ОСББ «Тарнавського 23» кусок земельної ділянки (прибудинкової території), котра є у приватній власності з 2014р. у ОСББ. Про це повідомляє голова спілки «Рада Голів ОСББ м. Тернополя» Сергій Лупак.

Поряд з ОСББ «Тарнавського 23» будується одним із будівельників міста «Квартал щастя». «Невже для одних будівництво щастя, перетвориться для інших в нещастя».

Прохання до Тернопільських ОСББ, при можливості прийти та підтримати наших колег.

Нагадаємо, минулого року в Тернополі відбулась презентація проекту нового житлового комплексу «Квартал щастя», над яким працюватиме компанія «Мак-буд».