Як діаспоряни порадували тернопільських дітлахів

Вже втретє у Тернополі Спілка Української Молоді проводить акцію «Теплом зігріємо серця», у рамках якої українські діаспоряни перед Новорічно-Різдвяними святами передають подарунки для дітей переселенців та учасників АТО.

«Перша акція відбулася у 2014 році, коли тривали бойові дії на Сході. Тоді члени організації Спілка Української Молоді вирішили започаткувати акцію «Теплом зігріємо серця», під час якої українці з діаспори готують подарунки для дітей переселенців та військових і передають в Україну, – розповідає координатор акції Мар’яна Марець. – Таким чином цього року для дітей військових з Тернопільщини було привезено 215 подарунків від родин з США, Канади та Великобританії. Усі подарунки різні, адже кожна сім’я заздалегідь мала інформацію про дитину, якій готувала пакунки».

До акції «Теплом зігріємо серця» долучився міський голова Сергій Надал, який вручив дітям солодкі подарунки.

«Зараз особливий період Новорічно-Різдвяних свят, коли діти очікують дива та подарунків. Висловлю подяку за організацію акції Спілці Української Молоді, адже під час таких заходів діти можуть і поспілкуватися між собою, і отримати від організаторів не лише матеріальних речей, а й частинку тепла та любові», – каже очільник Тернополя.