Новини Тернополя 

Як голова Тернопільської районної ради наколядував собі в поляків перше місце

Irena Прокоментуй!

У Польщі відбувся XVI Міжнародний конкурс колядок та щедрівок «Над Бугом – Влодава 2017».

На конкурс у Влодаву з’їхалися колективи з Волинської та Тернопільської областей, з Білорусі, Польщі.  Зокрема народний аматорський ансамбль народної музики будинку культури с. Настасів “Настасівські музики”  (художній керівник — Ігор Брухаль) спровокував журі присвоїти їм перше місце. Про це музики повідомляють на своїй сторінці у Фейсбуці.

Цікаво, що на акордеоні у “Настасівських музиках” грає голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко (на фото – крайній справа). Сопілкар – Настасівський сільський голова Микола Злонкевич (на фото – другий зліва).

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