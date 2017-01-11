Як на Тернопільщині допомогли матері загиблого героя

Марія Чура – матір загиблого в зоні АТО військового Сергія Чури – проживає у селі Лошнів на Теребовлянщині.

Недавно вона звернулася до голови районної державної адміністрації Юрія Ништи з проханням замінити дах у будинку, де проживає. Адже покрівля протікає. Тому за сприяння РДА були розпочаті роботи із заміни даху. Зараз житловий будинок не впізнати: він із новим сучасною покрівлею.

Нагадаємо, 29-річного Сергія Чуру з села Лошнів Теребовлянського району призвали 28 квітня 2015 року. Спочатку проходив військові навчання на Рівненщині, згодом – на Яворівському полігоні, а звідти у складі 128-ої гірсько-піхотної бригади поїхав на Луганщину. Востаннє Сергій зателефонував до рідних у понеділок, 9 листопада. Бійці зі Станиці Луганської поверталися до Львова і Сергій планував на кілька днів приїхати додому, але дорогою потрапили під обстріл. Сергій сидів попереду збоку від водія і снайпер через вікно влучив йому в голову. З важкими травмами – вибитим оком і розтрощеною головою – бійця доправили до Харківського військового шпиталю. 15 листопада, Сергій, не приходячи до тями, помер…