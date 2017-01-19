Новини Тернополя 

Як на Тернопільщині прокурор неповнолітнього захищав

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Заліщицьким відділом Чортківської місцевої прокуратури забезпечено своєчасне виконання рішення суду, постановлене за позовом прокурора в інтересах неповнолітнього про визнання права власності на спадкове майно.

Державним реєстратором зареєстровано право власності неповнолітнього на житловий будинок з господарськими будівлями та надвірними спорудами вартістю понад 185 тис. грн., розташованого на території Литячівської сільської ради Заліщицького району.

Нагадаємо, відповідний позов в інтересах сироти подано Чортківською місцевої прокуратурою у вересні 2016 року.

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