Як на Тернопільщині прокурор неповнолітнього захищав

Заліщицьким відділом Чортківської місцевої прокуратури забезпечено своєчасне виконання рішення суду, постановлене за позовом прокурора в інтересах неповнолітнього про визнання права власності на спадкове майно.

Державним реєстратором зареєстровано право власності неповнолітнього на житловий будинок з господарськими будівлями та надвірними спорудами вартістю понад 185 тис. грн., розташованого на території Литячівської сільської ради Заліщицького району.

Нагадаємо, відповідний позов в інтересах сироти подано Чортківською місцевої прокуратурою у вересні 2016 року.