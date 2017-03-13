Як на Тернопільщині сусід сусіда обікрав

Кримінальне провадження за фактом крадіжки слідчі Збаразькоговідділення поліції розпочали щодо 26-річного жителя села Нижні Луб’янки. Зловмисник обікрав сусіда.

Із заявою до поліцейських звернувся сам потерпілий. Чоловік розповів, що з хати пропав добротний цифровий фотоапарат.

Оперативними заходами поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився раніше судимий сусіда потерпілого. Молодик часто заходив до помешкання побачив де лежить техніка і одного дня непоміченим зайшов до будинку і виніс фотоапарат. Крадене продав всього за двісті гривень, які витратив на гулянку.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.