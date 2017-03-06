Як Тернопіль “ремонтує” спорт

Минулого року у Тернополі було проведено капітальні ремонтні роботи у приміщеннях двох спортивних шкіл. Як інформують в управлінні сім’ї, молоді та спорту, за кошти міського бюджету було відремонтовано ігрове покриття у ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту, а також проведено ремонт душових та роздягалень у ДЮСШ з греко-римської боротьби.

У 2017 році заплановано провести ремонт гімнастичного залу та роздягалень у КДЮСШ №2, басейну КДЮСШ №1 та залів для боротьби у ДЮСШ з греко-римської боротьби.