Як тернопільська громада доклалась до дипломатичних відносин між Україною і Бельгією
Сьогодні 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною і Бельгією. Тернопільська громада доклалась до того, щоби ці стосунки набули якомога доброзичливих рис і динамічно розвивались. Про це у мережі Фейсбук пише історик, доктор гуманістики Сергій Ткачов.
- Та мало хто знає, що з Тернополем повязана доля людини-легенди о. Франса Ксаверія Бонна. Фламандець, підданий короля Бельгії він приїхав до нашого міста перед Першою світовою війною. Тут вона його й заскочила. Зараз досить відоме фото похорону бельгійських солдат в 1916 р. у Тернополі. Дехто дивується великій кількості міщан обабіч дороги на знимці. Це не просто цікавість, це пошана тернополян до отця-редемпториста, який очолював цю процесію. Справа в тому, що після арешту російськими властями о. Громницького і його висилки вглиб Росії, функції пароха перебрав о. Бонн. Його як представника держави-союзника росіяни не чіпали, незважаючи на те, що він продовжував правити в церкві на Острозького за греко-католицьким обрядом. Та більше, вже після лютневої революції з ним налагодив дружні стосунки Дмитро Дорошенко, на той час комісар Галичини і Буковини. А коли останній обійняв посаду міністра закордонних справ Української держави, він залучив о.Бонна до дипломатичної роботи на користь України. Так бельгієць став у витоків нашої дипломатії. Працював він і в дипломатичній місії ЗУНР. Саме йому належить заслуга встановлення дипломатичних стосунків між Україною і Ватиканом…