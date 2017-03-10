Як тернопільська громада доклалась до дипломатичних відносин між Україною і Бельгією

. Дехто дивується великій кількості міщан обабіч дороги на знимці. Це не просто цікавість, це пошана тернополян до отця-редемпториста, який очолював цю процесію. Справа в тому, що після арешту російськими властями о. Громницького і його висилки вглиб Росії, функції пароха перебрав о. Бонн. Його як представника держави-союзника росіяни не чіпали, незважаючи на те, що він продовжував правити в церкві на Острозького за греко-католицьким обрядом. Та більше, вже після лютневої революції з ним налагодив дружні стосунки Дмитро Дорошенко, на той час комісар Галичини і Буковини. А коли останній обійняв посаду міністра закордонних справ Української держави, він залучив о.Бонна до дипломатичної роботи на користь України. Так бельгієць став у витоків нашої дипломатії. Працював він і в дипломатичній місії ЗУНР. Саме йому належить заслуга встановлення дипломатичних стосунків між Україною і Ватиканом…