Як тернопільські хористи заробили 20 тисяч і на що їх витратили

Під час різдвяних свят хор Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського активно щедрував.

Його учасникам вдалося зібрати чималу суму коштів – понад 20 тисяч гривень. Усі гроші хористи вирішили спрямувати на благодійні цілі.

Творчі викладачі і студенти ТДМУ колективно прийняли рішення допомогти тим медичним закладам, які найбільше потребують цього. Так, 22 лютого 2017 року Тернопільському хоспісу, з яким ТДМУ має тісну співпрацю, хористи передали 3 приліжкові стільці-туалети та 10 наборів постільної білизни.