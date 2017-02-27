Новини Тернополя 

Як тернопільські хористи заробили 20 тисяч і на що їх витратили

Maryana Прокоментуй!
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Під час різдвяних свят хор Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського активно щедрував.

Його учасникам вдалося зібрати чималу суму коштів – понад 20 тисяч гривень. Усі гроші хористи вирішили спрямувати на благодійні цілі.

Творчі викладачі і студенти ТДМУ колективно прийняли рішення допомогти тим медичним закладам, які найбільше потребують цього. Так, 22 лютого 2017 року Тернопільському хоспісу, з яким ТДМУ має тісну співпрацю, хористи передали 3 приліжкові стільці-туалети та 10 наборів постільної білизни.

 

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