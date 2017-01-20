Новини Тернополя 

Як тернопільські прокурори допомогли сільським чиновникам

Maryana Прокоментуй!

Підгаєцьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури вжито заходів щодо забезпечення повного фактичного виконання рішень судів, постановлених за позовами прокурора, у тому числі минулих років.

Так, прокуратурою забезпечено своєчасне фактичне виконання рішення Підгаєцького районного суду, постановлене за позовом прокурора про визнання спадщини відумерлою та передачу земельної ділянки у власність територіальної громади.

Державним реєстратором прав на нерухоме майно зареєстровано право комунальної власності територіальної громади на земельну ділянку вартістю понад 66 355,37 грн., розташовану на території Староміської сільської ради.

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