Як тернополянка намагалася відкупити свого племінника від тюрми

Телефонний дзвінок пролунав ввечері, 19 березня, у квартирі тернополянки. Незнайомець представився правоохоронцем та повідомив жінці, що її племінник вчинив бійку і за це йому загрожує кримінальна відповідальність.

Аби родич уникнув проблеми із законом, потрібно заплатити, – повідомив псевдополіцейський. Тітка погодилася на умови додзвонювача і навіть назвала власну адресу.

За коштами прийшла спільниця шахрая. Вона також представилася працівником правоохоронного відомства. Тернополянка передала їй три тисячі гривень.

Про те, що стала жертвою шахраїв жителька обласного центру зрозуміла після того, як їй зателефонував племінник і розповів, що жодних неприємностей із законом не мав. За допомогою жінка звернулася в поліцію.