Як тернополяни вживаються з павуком, що полюбляє «пити» тарганів

Породистим котом чи собакою в якості домашнього улюбленця вже давно нікого не здивуєш. А ось восьмилапим волохатим павуком – є шанс!

Боїться взяти в руки

Так у робочому офісі регіонального координатора Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Тернопільській області Володимира Шевченка уже понад рік живе саме такий пухнастий друг-птахоїд.

Дружина Володимира, Уляна, каже, що чоловік придбав «диковинку», аби побороти арахнофобію (страх перед павуками). Хоч поки що взяти в руки домашнього улюбленця він ще не наважився, але ставиться до нього з любов’ю та трепетом.

– Ми придбали її (павучиху,- авт.) в зоомагазині два роки тому з ініціативи чоловіка. Вона тоді була геть малесенька. Зараз (показує фото,- авт.) за розміром, як долоня дорослої людини,- розповідає Уляна Шевченко. – Звемо павучиху по-різному. Я, приміром, кличу її коханою, бо чоловік над нею дуже «трясеться», доглядає (сміється,-авт.). Вона у нас, як член сім`ї.

Живе «кохана» у спеціальному тераріумі, виготовленому на замовлення, проте їй часто вдається з нього вислизнути, чим добряче лякає свою господиню.

– Одного разу я засиділась допізна в офісі. Було багато роботи. Улітку в нас дуже спекотно, тому вдень привідкриваємо кришку клітки. В той день я її теж відкрила і пішла додому, забувши зачинити назад. Прийшла ніч, павучиха вилізла. Зранку я прийшла і давай шукати. Вона ж може залізти так, що потім упаде й на голову. Трохи страшно. Ловила я її коробкою. В руки взяти боюся.

Раз ми з нею «билися», бо вкотре намагалася втекти з тераріуму. Тоді встигла в коробку її закинути, але вона якось зачепила мене лапою та подряпала руку. Рука одразу почервоніла. Я випила таблетки від алергії та температури. За дві години, на щастя, пройшло. І це, рахуйте, вона лише подряпала. Якби вжалила повноцінно – не знаю, що було б. Тим паче, наскільки я знаю, протиотрути у нас в Тернополі немає, – розповідає Уляна.

Чоловік Уляни також не бере павучихи у руки. Проте його друзі ризикували. На щастя, «кохана» просто бігала по тілу, але не кусала.

– Вона дуже швидка. Лазить будь-де. Тому коли тікає – дуже страшно. Тим паче, що вже достатньо велика. Навіть не пригадую, скільки було «линьок». Додому з офісу її забирати не хочу. Маю рибок та кота. А ще ж є двоє дітей (сміється, – авт.), – продовжує Уляна.

Годують тарганами

Пару «коханій» заводити немає сенсу, адже, за словами Уляни, після спарювання вона просто з’їсть свого чоловіка. До речі, так як наші журналісти провідували павучиху вдень, розгледіти її повноцінно не вдалося. Позаяк активна фаза життя починається орієнтовно о 22:00 та закінчується на світанку. Вдень же вона спить.

– У неї є керамічна будка, в якій вона спить. Годуємо її спеціальними живими тарганами-шипунами (по одному на місяць,- авт..). Тримаємо їх в окремій клітці, теж годуємо помідорами, яблуками, мандаринами. Вони собі там бігають та розмножуються. Зараз тут (показує на клітку, – авт.) є такі маленькі, що їх побачити важко. Але вони підростають, і одного такого великого таргана раз у місяць ми кидаємо павуку, – розповідає Уляна.

Коштують таргани, між іншим, недорого. Орієнтовно 10 грн. – один. Проте не слід плутати їх з «домашніми» вусатими. Це спеціальні комахи, яких не так просто знайти.

– Таких тарганів рідко зустрінеш у зоомагазині. Тому ми їх купуємо в одного чоловіка. Телефонуємо і він нам привозить. Він їх розводить спеціально для «корму». Приносить у коробці з-під сірників: якщо великі – то один, маленьких беремо по п’ять. Далі кидаємо в загальну клітку до решти, бо ж неможливо визначити, хто дівчинка, а хто хлопчик. Але вони гарно розмножуються, – продовжує жінка.

Висмоктує «нутрощі»

Уляна каже, що ці таргани дуже прудкі. Тому коли приходить час їх годувати, оперативно закидає корм у клітку і зачиняє її. Проте жартує, що вони їй подобаються навіть більше, ніж сама павучиха.

– Також ми наливаємо павучисі воду. В офісі у нас спекотно, вона швидко випаровується. Тому доливаємо постійно свіжу, – підкреслила Уляна.

До речі, якщо у клітку до павучихи кинути таргана вдень, то він ще кілька годин може спокійно у ній жити. З’їденим він буде вночі, коли вона прокинеться.

– «Кохана» на нього (на таргана,- авт.) може навіть не реагувати. Приходить ніч, вона вилазить, окроплює його отрутою та висмоктує «нутрощі». Іноді, якщо павучиха не голодна, то може ще трішки погратися з тим тарганом. Прийде час – і все!- продовжує оповідь жінка.

Трапеза у павучихи – видовище не з приємних. Вона свого роду спустошує тіло таргана. Шкірку, що залишилася, власники «пухнастого» друга витягують щипцями та викидають.

Без сумніву, птахоїди — це не кошенята, їх не приголубиш, не покладеш поруч на ліжку. Тим паче, цих тендітних членистоногих не можна довіряти дітям, щоб не травмувати. Крім того, з павуками не можна гратися або лякати їх: у них слабка нервова система, можуть померти від страху.

Так, багато людей можуть сказати, що павуки огидні або страшні, але є рівно стільки ж людей, які вважають їх дуже симпатичними. Проте перш ніж заводити вдома птахоїда, варто врахувати їх особливості. Надіємось, цей матеріал допоможе вам зробити правильний вибір.

Тетяна Колеснік