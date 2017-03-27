Як тернополянин безкоштовно будував житло для ФСБшників

Російські спецслужби намагалися завербувати тернополянина і відправити на окуповану територію сходу України.

Як повідомили у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, свого часу чоловік служив в радянській армії, де здобув військову спеціальність зенітника і мав досвід запуску ракет з переносного зенітно-ракетного комплексу. Восени 2013-го, він вирішив поїхати на кілька місяців на заробітки до Росії. Працював на будівництві, де його по суті поневолили, позбавивши документів і будь-яких прав. Він безкоштовно зводив житло для російських спецслужбістів неподалік Санкт-Петербургу.

Тим часом ФСБшників зацікавив колишній військовий фах українця. Тож узялися агітувати його до участі, в так званому, наведенні ладу в Україні, спонукали вирушити разом з ними на український схід задля “утихомирення українців”. Насильство й пропаганду цинічно чергували із солодкими обіцянками щедрих заробітків.

“Це засвідчує, що офіцери ФСБ та їхні підопічні намагалися завербувати українця для участі у збройній агресії проти України ще до початку анексії Криму, – кажуть правоохоронці. – Тернополянину вдалося втекти з російської неволі й повернутися додому. Він звернувся до управління СБУ в Тернопільській області, щоб розповісти про всі обставини його вербування та злочини росіян.”

СБУ наголошує, що громадянам України, яким довелося потрапляти у подібні життєві ситуації, після повернення на батьківщину слід невідкладно звертатися до органів СБУ і в жодному разі не виконувати злочинних завдань, до яких їх змушували представники інших держав.