Новини Тернополя 

Як житель Тернопільщини спокусився на “привабливу” ціну і що з цього вийшло

Maryana Прокоментуй!

На сайті «ОЛХ» мешканець селища Заводське знайшов телефон за вигідною ціною. Домовився про покупку та перевів на картку 2500 гривень Товару потерпілий так і не дочекався. Зникло й оголошення про продаж мобільного. Жертва обману звернувся за допомогою в поліцію

Краяни, не віддавайте власноруч гроші невідомим зловмисникам. Немає жодних гарантій, що покупець чи продавець не виявиться шахраєм. Тому читайте відгуки, просіть фото товару, а головне – не оплачуйте наперед кошти, для таких покупок передбачений наложений платіж.

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