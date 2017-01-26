Як житель Тернопільщини спокусився на “привабливу” ціну і що з цього вийшло

На сайті «ОЛХ» мешканець селища Заводське знайшов телефон за вигідною ціною. Домовився про покупку та перевів на картку 2500 гривень Товару потерпілий так і не дочекався. Зникло й оголошення про продаж мобільного. Жертва обману звернувся за допомогою в поліцію

Краяни, не віддавайте власноруч гроші невідомим зловмисникам. Немає жодних гарантій, що покупець чи продавець не виявиться шахраєм. Тому читайте відгуки, просіть фото товару, а головне – не оплачуйте наперед кошти, для таких покупок передбачений наложений платіж.