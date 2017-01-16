Які пільги мають учасники АТО та членів їх сімей у Тернополі?

Звільнено від сплати за харчування у освітніх закладах дітей учасників АТО

Вихованці дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексів, чиї батьки є учасниками антитерористичної операції, звільнені від плати за харчування.

Для отримання цієї пільги, батьки повинні звернутися безпосередньо до керівництва навчального закладу із переліком документів:

Заява батьків, або уповноваженого представника сім’ї до керівника дошкільного навчального закладу.

Копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу).

Копії документів, що підтверджують родинні стосунки.

Копія свідоцтва про народження дитини;

Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку.

Копія документа, що засвідчує участь військовослужбовця в зоні АТО.

Харчування учнів, батьки яких є учасниками АТО, також здійснюється безкоштовно у загальноосвітніх навчальних закладах.

Для отримання цієї пільги батькам потрібно звернулися до керівництва навчального закладу із переліченими вище документами.

Безкоштовне медичне обслуговування у медичних закладах міста

Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради пропонує учасникам АТО, які проживають у Тернополі, пройти безкоштовне обстеження, лікування та реабілітацію у лікувально-профілактичних закладах міста.

Для отримання даних послуг, учасникам АТО необхідно звернутися до керівництва міських медичних закладів або у відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради за телефоном 25-08-39 (контактний телефон для отримання довідкової інформації).

Отримання земельної ділянки та звільнення від сплати податку на нерухомість

Для учасників антитерористичної операції у Тернополі передбачено виділення земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку.

Для отримання земельної ділянки учасникам АТО необхідно звернутись у Центр надання адміністративних послуг (вул. Острозького, 6).

Також у Тернополі учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції звільнено від сплати податку на нерухомість.

Для отримання детальнішої інформації щодо соціальної допомоги, членам сімей учасників АТО необхідно звернутися в управління соціальної політики Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8 за телефоном: (0352) 23-56-52.

