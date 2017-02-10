Новини Тернополя 

Які послуги надає тернопільська мерія?

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З метою надання доступної та об’єктивної інформації суб’єктам звернення щодо надання адміністративних та неадміністративних послуг у  Тернопільській міській раді (рішенням виконавчого комітету від 4 травня 2016р. №376) затверджено реєстри адміністративних та неадміністративних послуг виконавчих органів Тернопільської міської ради.

На послуги, які надають виконавчі органи Тернопільської міської ради, розроблені та затверджені Інформаційні картки.

Інформаційна картка містить інформацію про:

  1. · Суб’єкта надання послуги та/або центр надання адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та web-сайту);
  2. · Перелік документів, необхідних для отримання послуги, порядок та спосіб їх подання;
  3. · Платність або безоплатність послуги, розмір та порядок внесення плати;
  4. · Строк надання послуги;
  5. · Результат надання послуги;
  6. · Можливі способи отримання відповіді (результату);
  7. · Акти законодавства, що регулюють порядок надання послуги.

Інформаційні картки послуг розміщені на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради в рубриці «Виконавчі органи ради» та у місці здійснення прийому суб’єктів звернень.

Виконавчі органи, в яких проводиться прийом суб’єктів звернень:

  1. · Центр надання адміністративних послуг.
  2. · Управлінні соціальної політики.
  3. · Відділі квартирного обліку та нерухомості.
  4. · Управлінні державної реєстрації.
  5. · Відділ звернень та контролю документообігу управління організаційно-виконавчої роботи.
  6. · Служба у справах неповнолітніх та дітей.
  7. · Управління стратегічного розвитку міста.
  8. · Відділ ведення державного реєстру виборців.
  9. · Управління освіти і науки.

Відповідальність за якісне надання послуг замовникам/суб’єктам звернення несе керівник виконавчого органу, уповноваженого надавати послуги, контроль здійснює вище керівництво згідно розподілу посадових обов’язків.

Довідково: Реєстри адміністративних, неадміністративних послуг виконавчих органів Тернопільської міської ради, що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» у місті Тернополі, затверджені рішенням виконавчого комітету від 13 квітня 2016р. № 286.

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