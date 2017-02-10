Які послуги надає тернопільська мерія?

З метою надання доступної та об’єктивної інформації суб’єктам звернення щодо надання адміністративних та неадміністративних послуг у Тернопільській міській раді (рішенням виконавчого комітету від 4 травня 2016р. №376) затверджено реєстри адміністративних та неадміністративних послуг виконавчих органів Тернопільської міської ради.

На послуги, які надають виконавчі органи Тернопільської міської ради, розроблені та затверджені Інформаційні картки.

Інформаційна картка містить інформацію про:

· Суб’єкта надання послуги та/або центр надання адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та web-сайту); · Перелік документів, необхідних для отримання послуги, порядок та спосіб їх подання; · Платність або безоплатність послуги, розмір та порядок внесення плати; · Строк надання послуги; · Результат надання послуги; · Можливі способи отримання відповіді (результату); · Акти законодавства, що регулюють порядок надання послуги.

Інформаційні картки послуг розміщені на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради в рубриці «Виконавчі органи ради» та у місці здійснення прийому суб’єктів звернень.

Виконавчі органи, в яких проводиться прийом суб’єктів звернень:

· Центр надання адміністративних послуг. · Управлінні соціальної політики. · Відділі квартирного обліку та нерухомості. · Управлінні державної реєстрації. · Відділ звернень та контролю документообігу управління організаційно-виконавчої роботи. · Служба у справах неповнолітніх та дітей. · Управління стратегічного розвитку міста. · Відділ ведення державного реєстру виборців. · Управління освіти і науки.

Відповідальність за якісне надання послуг замовникам/суб’єктам звернення несе керівник виконавчого органу, уповноваженого надавати послуги, контроль здійснює вище керівництво згідно розподілу посадових обов’язків.

Довідково: Реєстри адміністративних, неадміністративних послуг виконавчих органів Тернопільської міської ради, що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» у місті Тернополі, затверджені рішенням виконавчого комітету від 13 квітня 2016р. № 286.