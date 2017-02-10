Які послуги надає тернопільська мерія?
З метою надання доступної та об’єктивної інформації суб’єктам звернення щодо надання адміністративних та неадміністративних послуг у Тернопільській міській раді (рішенням виконавчого комітету від 4 травня 2016р. №376) затверджено реєстри адміністративних та неадміністративних послуг виконавчих органів Тернопільської міської ради.
На послуги, які надають виконавчі органи Тернопільської міської ради, розроблені та затверджені Інформаційні картки.
Інформаційна картка містить інформацію про:
- · Суб’єкта надання послуги та/або центр надання адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та web-сайту);
- · Перелік документів, необхідних для отримання послуги, порядок та спосіб їх подання;
- · Платність або безоплатність послуги, розмір та порядок внесення плати;
- · Строк надання послуги;
- · Результат надання послуги;
- · Можливі способи отримання відповіді (результату);
- · Акти законодавства, що регулюють порядок надання послуги.
Інформаційні картки послуг розміщені на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради в рубриці «Виконавчі органи ради» та у місці здійснення прийому суб’єктів звернень.
Виконавчі органи, в яких проводиться прийом суб’єктів звернень:
- · Центр надання адміністративних послуг.
- · Управлінні соціальної політики.
- · Відділі квартирного обліку та нерухомості.
- · Управлінні державної реєстрації.
- · Відділ звернень та контролю документообігу управління організаційно-виконавчої роботи.
- · Служба у справах неповнолітніх та дітей.
- · Управління стратегічного розвитку міста.
- · Відділ ведення державного реєстру виборців.
- · Управління освіти і науки.
Відповідальність за якісне надання послуг замовникам/суб’єктам звернення несе керівник виконавчого органу, уповноваженого надавати послуги, контроль здійснює вище керівництво згідно розподілу посадових обов’язків.
Довідково: Реєстри адміністративних, неадміністративних послуг виконавчих органів Тернопільської міської ради, що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» у місті Тернополі, затверджені рішенням виконавчого комітету від 13 квітня 2016р. № 286.