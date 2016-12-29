Які заходи тернополянам варто відвідати у січні?

№ п\п Зміст заходу Термін проведення Відповідальні виконавці / місце проведення

1 Різдвяна виставка творчих робіт учнів «Ялинка міського голови» Протягом місяця Управління культури і мистецтв / Художня школа імені М. Бойчука

2 «Відеоконфеті 2017» Новорічна відеопрограма 01.01.2017р. 00.00-04.00 год. Управління культури і мистецтв / Театральний майдан

3 Різдвяна виставка екоробіт вихованців Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 01.01.2017 р. по 20.01.2017р. Управління культури і мистецтв / Український дім «Перемога»

4 Покладання квітів до пам’ятника Степана Бандери з нагоди 108-ї річниці від дня народження 01.01.2017р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Парк Т. Шевченка

5 Урочиста академія з нагоди 108-ї річниці від дня народження Провідника ОУН Степана Бандери 01.01.2017 р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Український дім «Перемога»

6 Міський конкурс шопок «Різдвяне диво» 01.01.2017 р. по 20.01.2017р. Управління культури і мистецтв / Український дім «Перемога»

7 Міський конкурс «Феєрія новорічного міста» 01.01.2017 р. по 20.01.2017р. Управління культури і мистецтв / Український дім «Перемога»

8 Відзначення Святвечора для молодших пластунів 03.01.2016 р. 17.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Дитячо – юнацький пластовий центр

9 Новорічно – різдвяний турнір з футболу серед учнів ЗОШ міста 10- 11 класів, присвячений дня народження Степана Бандери 03 – 05. 01.2017 р. 11.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / спортивні зали ТЗОШ №26, ТЗОШ №27

10 Турнір з футзалу серед дівчат 2004 р.н. 05.01.2017 р. 10.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / спортивні зали ТЗОШ, фізкультурно-оздоровчий комплекс (Братів Бойчуків 4-а)

11 Привітання мешканців мікрорайону «Пронятин» з Різдвом Христовим (Вертепне дійство по домівках) 07-08.01.2017р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»

12 «Для тих, хто в дорозі» Різдвяний концерт Муніципального Галицького камерного оркестру 08.01.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / Очікувальний зал залізничного вокзалу

13 Парад вертепів серед пластунів всіх вікових категорій 08 – 21.01.01.2017 р. 17.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Дитячо-юнацький пластовий центр, вул.. Федьковича,11

14 Традиційний пластунський захід «Різдвяна свічечка» 09.01.2016 р. 16.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Дитячо-юнацький пластовий центр / Український дім «Перемога»

15 «Колядують зорі на Різдво Христове». Концертні виступи Муніципального духовного оркестру «Оркестра Волі» 09.01, 15.01, 19.01.2017р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Театральний майдан

16 «КіноСереда». Перегляд сучасних українських фільмів, зустрічі з режисерами, продюсерами, акторами, кінооператорами 11.01.2017р. Протягом дня Управління культури і мистецтв / Палац Кіно

17 Турнір з футзалу серед юнаків 2007 р.н. 11 – 12.01.2017 р. 10.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / спортивні зали ТЗОШ, фізкультурно-оздоровчий комплекс (Братів Бойчуків 4-а)

18 Театралізована інсценізація «Разом ся згуртуймо та заколядуймо!» 12.01.2017р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека №4 для дорослих

19 Новорічно –різдвяна вистава «Зимове чудо» 13.01.2017р. 18.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Кутківці»

20 Новорічно – розважальна програма для молоді 14.01.2017р. 20.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»

21 Різдвяний концерт «Христос родився, Бог воплотився!» 15.01.2017р. 16.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»

22 Благодійні вистави для дітей «ЯЛИНКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ» 13-14.01.2017р. 11.00 год. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

23 Вистава для дітей «Новорічна пригорща чудес» 14.01.2017р. 16.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

24 «Повір у себе». Міський фестиваль дитячої творчості для дітей з особливими потребами 15.01.2017р. 11.00 год. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

25 Парад вертепів та різдвяний концерт «Нова радість стала» 15.01.2017р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Театральний майдан

26 Перегони на лижах «Зимова казка» 15.01.2017 р. 15.00 год. Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення / Стадіон ТЗОШ №23

27 Творчий вечір Ірини Федишин 17.01.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

28 Мистецький мікс колядок, щедрівок «Нехай водиця із Йордану, усіх сьогодні освятить…» 17.01.2017 р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека №5 для дорослих

29 Різдвяне мистецьке свято «Колядує Україна» 18.01.2017 р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека №2

30 «КіноСереда». Перегляд сучасних українських фільмів, зустрічі з режисерами, продюсерами, акторами, кінооператорами 18.01.2017р. Управління культури і мистецтв / Палац Кіно

31 Цикл літературних виставок-панорам «За Україну! За її волю!» (до Дня Соборності) 19-22.01.2017р. Управління культури і мистецтв / Бібліотеки для дорослих

32 Свято Богоявлення Господнього (Освячення води) 19.01.2017 р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Набережна Тернопільського Ставу

33 Година інформації «Соборність України під прапором волі» 19.01.2017 р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека №5

34 «Лемківський Йордан» 19.01.2017 р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

35 Молодіжно-розважальна програма для молоді «Радійте Різдву!» 19.01.2017 р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»

36 Чемпіонат міста серед юнаків і дівчат з шахів до 16 років 20 – 22.01.2017р. 15.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / шахово-шашковий клуб «Авангард»

37 Покладання квітів на могилу Січових Стрільців з нагоди Дня Соборності та Свободи України 22.01.2017р. 11.00 год. Управління культури і мистецтв / Микулинецьке кладовище

38 Урочисті збори громадськості та святковий концерт з нагоди Дня Соборності та Свободи України 22.01.2017р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Український дім

39 Тематична вечірка «І знову свята радісні хвилини…» 22.01.2017р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека №8 для дорослих

40 Творчий вечір зразкової студії духовної пісні «Фантазія» 22.01.2017р. Управління культури і мистецтв / Український дім

41 Фестиваль «Різдво у серці» 22.01.2017р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

42 Героїко-патріотичні читання «Ви стали прикладом усім, про Вас нікому не забути» (до Дня пам’яті героїв Крут) 25.01.2017р. 13.30 год. Управління культури і мистецтв / Центральна дитяча бібліотека

43 «КіноСереда». Перегляд сучасних українських фільмів, зустрічі з режисерами, продюсерами, акторами, кінооператорами 25.01.2017р. Управління культури і мистецтв / Палац Кіно

44 Турнір з фут залу серед юнаків 2005 р.н. 25.01.2017 р., 26.01.2017 р. 10.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення / ТЗОШ № 26, ТЗОШ № 27

45 Імпреза поетичної лірики «Я в темінь кину смолоскип…» (до 150 р. від дня народження Є. Бохенської, української поетеси) 26.01.2017р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека №2 для дорослих

46 Година пам’яті «Мужність, приречена на безсмертя» 26.01.2017р. 13.30 год. Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека №4

47 Година історичного календаря «Подвиг, що залишився у віках» 27.01.2017р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека №3

48 Тематичні виставки літератури, фотоматеріалів, бесіди, уроки пам’яті з нагоди 25-річчя від дня затвердження Державного Прапора України 28.01.2017р. 10.00 год. Управління культури і мистецтв / Всі бібліотеки

49 День української анімації «Стартують Мультиглядки» 28.01.2017р. Упродовж дня Управління культури і мистецтв / Палац Кіно

50 Молодіжно-розважальна програма 28.01.2017р. 20.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»

51 Показові виступи спортсменів міста з фрістайлу (могул) та сноубордингу “Відкриття сезону” (за наявності снігу) 28.01.2017 р. поч.14.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Гірськолижна траса (вул. Тарнавського, 22а)

52 Участь у заходах, присвячених 98-й річниці подвигу Героїв Крут 29.01.2017 р. 15.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Дитячо-юнацький пластовий центр / Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення

53 Вечір пам’яті з нагоди 99-ї річниці бою під Крутами 29.01.2016р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Український дім «Перемога»