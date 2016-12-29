Які заходи тернополянам варто відвідати у січні?
Анонси основних заходів, які передбачається провести Тернопільською міською радою або за її участю на січень
|№ п\п
|Зміст заходу
|Термін проведення
|Відповідальні виконавці / місце проведення
|1
|Різдвяна виставка творчих робіт учнів «Ялинка міського голови»
|Протягом місяця
|Управління культури і мистецтв / Художня школа імені М. Бойчука
|2
|«Відеоконфеті 2017» Новорічна відеопрограма
|01.01.2017р. 00.00-04.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Театральний майдан
|3
|Різдвяна виставка екоробіт вихованців Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
|01.01.2017 р. по 20.01.2017р.
|Управління культури і мистецтв / Український дім «Перемога»
|4
|Покладання квітів до пам’ятника Степана Бандери з нагоди 108-ї річниці від дня народження
|01.01.2017р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Парк Т. Шевченка
|5
|Урочиста академія з нагоди 108-ї річниці від дня народження Провідника ОУН Степана Бандери
|01.01.2017 р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Український дім «Перемога»
|6
|Міський конкурс шопок «Різдвяне диво»
|01.01.2017 р. по 20.01.2017р.
|Управління культури і мистецтв / Український дім «Перемога»
|7
|Міський конкурс «Феєрія новорічного міста»
|01.01.2017 р. по 20.01.2017р.
|Управління культури і мистецтв / Український дім «Перемога»
|8
|Відзначення Святвечора для молодших пластунів
|03.01.2016 р. 17.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Дитячо – юнацький пластовий центр
|9
|Новорічно – різдвяний турнір з футболу серед учнів ЗОШ міста 10- 11 класів, присвячений дня народження Степана Бандери
|03 – 05. 01.2017 р. 11.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / спортивні зали ТЗОШ №26, ТЗОШ №27
|10
|Турнір з футзалу серед дівчат 2004 р.н.
|05.01.2017 р. 10.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / спортивні зали ТЗОШ, фізкультурно-оздоровчий комплекс (Братів Бойчуків 4-а)
|11
|Привітання мешканців мікрорайону «Пронятин» з Різдвом Христовим (Вертепне дійство по домівках)
|07-08.01.2017р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»
|12
|«Для тих, хто в дорозі» Різдвяний концерт Муніципального Галицького камерного оркестру
|08.01.2017р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Очікувальний зал залізничного вокзалу
|13
|Парад вертепів серед пластунів всіх вікових категорій
|08 – 21.01.01.2017 р. 17.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Дитячо-юнацький пластовий центр, вул.. Федьковича,11
|14
|Традиційний пластунський захід «Різдвяна свічечка»
|09.01.2016 р. 16.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Дитячо-юнацький пластовий центр / Український дім «Перемога»
|15
|«Колядують зорі на Різдво Христове». Концертні виступи Муніципального духовного оркестру «Оркестра Волі»
|09.01, 15.01, 19.01.2017р. 13.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Театральний майдан
|16
|«КіноСереда». Перегляд сучасних українських фільмів, зустрічі з режисерами, продюсерами, акторами, кінооператорами
|11.01.2017р. Протягом дня
|Управління культури і мистецтв / Палац Кіно
|17
|Турнір з футзалу серед юнаків 2007 р.н.
|11 – 12.01.2017 р. 10.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / спортивні зали ТЗОШ, фізкультурно-оздоровчий комплекс (Братів Бойчуків 4-а)
|18
|Театралізована інсценізація «Разом ся згуртуймо та заколядуймо!»
|12.01.2017р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека №4 для дорослих
|19
|Новорічно –різдвяна вистава «Зимове чудо»
|13.01.2017р. 18.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Кутківці»
|20
|Новорічно – розважальна програма для молоді
|14.01.2017р. 20.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»
|21
|Різдвяний концерт «Христос родився, Бог воплотився!»
|15.01.2017р. 16.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»
|22
|Благодійні вистави для дітей «ЯЛИНКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ»
|13-14.01.2017р. 11.00 год. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|23
|Вистава для дітей «Новорічна пригорща чудес»
|14.01.2017р. 16.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|24
|«Повір у себе». Міський фестиваль дитячої творчості для дітей з особливими потребами
|15.01.2017р. 11.00 год. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|25
|Парад вертепів та різдвяний концерт «Нова радість стала»
|15.01.2017р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Театральний майдан
|26
|Перегони на лижах «Зимова казка»
|15.01.2017 р. 15.00 год.
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення / Стадіон ТЗОШ №23
|27
|Творчий вечір Ірини Федишин
|17.01.2017р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|28
|Мистецький мікс колядок, щедрівок «Нехай водиця із Йордану, усіх сьогодні освятить…»
|17.01.2017 р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека №5 для дорослих
|29
|Різдвяне мистецьке свято «Колядує Україна»
|18.01.2017 р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека №2
|30
|«КіноСереда». Перегляд сучасних українських фільмів, зустрічі з режисерами, продюсерами, акторами, кінооператорами
|18.01.2017р.
|Управління культури і мистецтв / Палац Кіно
|31
|Цикл літературних виставок-панорам «За Україну! За її волю!» (до Дня Соборності)
|19-22.01.2017р.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотеки для дорослих
|32
|Свято Богоявлення Господнього (Освячення води)
|19.01.2017 р. 12.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Набережна Тернопільського Ставу
|33
|Година інформації «Соборність України під прапором волі»
|19.01.2017 р. 13.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека №5
|34
|«Лемківський Йордан»
|19.01.2017 р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|35
|Молодіжно-розважальна програма для молоді «Радійте Різдву!»
|19.01.2017 р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»
|36
|Чемпіонат міста серед юнаків і дівчат з шахів до 16 років
|20 – 22.01.2017р. 15.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / шахово-шашковий клуб «Авангард»
|37
|Покладання квітів на могилу Січових Стрільців з нагоди Дня Соборності та Свободи України
|22.01.2017р. 11.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Микулинецьке кладовище
|38
|Урочисті збори громадськості та святковий концерт з нагоди Дня Соборності та Свободи України
|22.01.2017р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Український дім
|39
|Тематична вечірка «І знову свята радісні хвилини…»
|22.01.2017р. 13.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека №8 для дорослих
|40
|Творчий вечір зразкової студії духовної пісні «Фантазія»
|22.01.2017р.
|Управління культури і мистецтв / Український дім
|41
|Фестиваль «Різдво у серці»
|22.01.2017р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|42
|Героїко-патріотичні читання «Ви стали прикладом усім, про Вас нікому не забути» (до Дня пам’яті героїв Крут)
|25.01.2017р. 13.30 год.
|Управління культури і мистецтв / Центральна дитяча бібліотека
|43
|«КіноСереда». Перегляд сучасних українських фільмів, зустрічі з режисерами, продюсерами, акторами, кінооператорами
|25.01.2017р.
|Управління культури і мистецтв / Палац Кіно
|44
|Турнір з фут залу серед юнаків 2005 р.н.
|25.01.2017 р., 26.01.2017 р. 10.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення / ТЗОШ № 26, ТЗОШ № 27
|45
|Імпреза поетичної лірики «Я в темінь кину смолоскип…» (до 150 р. від дня народження Є. Бохенської, української поетеси)
|26.01.2017р. 12.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека №2 для дорослих
|46
|Година пам’яті «Мужність, приречена на безсмертя»
|26.01.2017р. 13.30 год.
|Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека №4
|47
|Година історичного календаря «Подвиг, що залишився у віках»
|27.01.2017р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека №3
|48
|Тематичні виставки літератури, фотоматеріалів, бесіди, уроки пам’яті з нагоди 25-річчя від дня затвердження Державного Прапора України
|28.01.2017р. 10.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Всі бібліотеки
|49
|День української анімації «Стартують Мультиглядки»
|28.01.2017р. Упродовж дня
|Управління культури і мистецтв / Палац Кіно
|50
|Молодіжно-розважальна програма
|28.01.2017р. 20.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»
|51
|Показові виступи спортсменів міста з фрістайлу (могул) та сноубордингу “Відкриття сезону” (за наявності снігу)
|28.01.2017 р. поч.14.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Гірськолижна траса (вул. Тарнавського, 22а)
|52
|Участь у заходах, присвячених 98-й річниці подвигу Героїв Крут
|29.01.2017 р. 15.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Дитячо-юнацький пластовий центр / Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення
|53
|Вечір пам’яті з нагоди 99-ї річниці бою під Крутами
|29.01.2016р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Український дім «Перемога»
|54
|Фізкультурно-патріотичне свято «Козацька звитяга»
|31.01.2017 р. 14.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення / ТЗОШ № 20