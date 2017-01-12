Який банк обрала Великобірківська селищна рада для своїх грошей?

Вчора, 11 січня, у Великобірківській селищній раді відбулося засідання конкурсної комісії щодо визначення банку, в якому зберігатимуть тимчасово вільні кошти селищного бюджету на депозитному рахунку.

Пропозиції подали чотири тернопільські філії банків, у яких держава прямо або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу: ПАТ “Укрексімбанк”, ПАТ “Ощадбанк”, ПАТ “Укргазбанк”, ПАТ КБ “ПриватБанк”.

Детально розглянувши подану документацію на відповідність умовам конкурсу та пропозиції щодо відсотків, комісія одноголосно визначила переможцем ПАТ КБ «Приватбанк», який за інших рівних умов запропонував найвищу відсоткову ставку 19.0 % за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

За інформацією Велкобрківської селищної ради.