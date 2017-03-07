Ями на дорогах Тернопільщини тепер виявлятимуть самі поліцейські

Після закінчення зимового періоду на проїзній частині доріг загального користування та вулицях населених пунктів утворилася значна ямковість, а на деяких ділянках проїзна частина повністю зруйнована. Такий стан вулично-дорожньої мережі призводить до значних збитків транспортної галузі області, окрім того, оминаючи зруйновані ділянки доріг, водії вимушені виїжджати на смугу зустрічного руху, утворюючи при цьому аварійні ситуації.

Аби запобігти ДТП працівники поліції спільно із представниками дорожніх і комунальних організацій проводитимуть обстеження автодоріг. Визначатимуться ділянки вулиць і доріг, на яких ямковість загрожує безпеці дорожнього руху. За результатами обстеження посадовим особам дорожніх і комунальних організацій видаватимуться приписи для ліквідації ямковості в терміни, які передбачені вимогами державних стандартів. За невиконання чи несвоєчасного невиконання припису, винних осіб притягатимуть до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу.

З метою запобігання подальшому руйнуванню дорожнього покриття працівниками поліції спільно з представниками дорожніх і комунальних організацій переглядатимуться маршрути руху транзитного вантажного транспорту та, при необхідності, будуть вносити до них відповідні корективи.

Обстеження розпочалося 6 березня і триватиме до 20 березня включно.

Про результати проведення даного обстеження відділ забезпечення безпеки дорожнього руху Головного управління Національної поліції в Тернопільській області повідомить громадськість додатково.