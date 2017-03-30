З багатоповерхівки Тернополя почулися постріли

Повідомлення про ймовірні постріли на масиві “Дружба” надійшло на лінію “102” від місцевого мешканця 29 березня о 8:28. Чоловік заявив, що вийшовши вранці на вулицю, почув хлопок, характерний для пневматичної зброї. Потім був ще один постріл і впав голуб.

За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гаврилюка, на місце події виїхала одразу слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції.

Правоохоронцям люди розповіли, що у момент так-званих пострілів побачили відчинене вікно на третьому поверсі п’ятиповерхівки. Через деякий час вийшов чоловік, підняв птаха та пішов.

Працівники поліції обстежили прилеглу територію. На одному дереві висів аркуш паперу з намальованою мішенню, а у стовбурі були кульки від пневматичної рушниці. Правоохоронці встановили особу ймовірного порушника.

Проте двері він не відчинив. Вирішується питання про притягнення тернополянина до адміністративної відповідальності відповідно до статті 173 КУпАП – дрібне хуліганство.