З тернопільським п’яницею трапився смішний та водночас повчальний випадок

Крадіжкою грошей та мобільного закінчилося розпивання алкоголю зі своїм знайомим для 33-річного тернополянина.

Як встановили поліцейські, спільно з 39-річним знайомим заявник чаркував у власній квартирі. Коли спиртного забракло, господар дав гроші і послав товариша до крамниці. В дорогу позичив власний мобільний, адже домофона в помешканні немає, а сигнал про те, щоб спуститися і відчинити двері треба ж було якось подати.

Довго господар чекав на повернення гостя. А в того були свої плани. Скориставшись мобільним, зловмисник зняв без карки з банкомату тисячу гривень, а сам телефон відніс до ломбарду. Всі гроші пропив, щоправда, уже з іншою компанією.

Повідомлення про подію внесено до журналу єдиного обліку. Проводиться перевірка.