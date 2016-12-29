Новини Тернополя 

З Тойота Ленкрузер у Тернополі вкрали дорогий планшет

Maryana Прокоментуй!

Днями потрапив до рук автозлодія і дороговартісний планшет вартістю 22 тисячі гривень. Його безпечний тернополянин власник «Тойота Ленкрузер» залишив на сидінні іномарки поблизу торгового закладу. Чим одразу і скористалися злодії.

Пошкоджений транспорт та відсутність магнітоли і відео реєстратора виявив уранці ще один мешканець обласного центру. Злодії вибили вікно та викрали усе цінне.

Правоохоронці вкотре застерігають краян не нехтувати елементарними правилами безпеки.

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