За кошти Світового банку для Тернополя купили два автомобілі

Два спеціалізованих автомобілі придбали для тернопільського підприємства “Тернопільводоканал”. Авто вдалось купити за кошти Світового банку у рамках співпраці та реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2».

Техніка призначена для проведення робіт на зовнішніх каналізаційних і частково водопровідних мережах.

Перший це каналопромивний автомобіль. На ньому змонтована спеціальна установка для того, щоби під тиском промивати затори на каналізаційних мережах. Особливістю автомобіля є те, що він має установку для моніторингу стану каналізаційної мережі після промивки.

Другий автомобіль – це мулосос, який призначений для відкачування води при проведенні робіт на каналізаційних та водопровідних мережах.

Нагадаємо, що весною 2016 року у Тернополі за кошти Світового банку придбали лабораторне обладнання. Завдяки йому аналізи на якість води почали робити швидше та краще. Також закуплено сучасну екскаваторну та спеціалізовану техніку для оперативної ліквідації аварійних ситуацій на водопровідно-каналізаційних мережах.