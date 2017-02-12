Новини Тернополя 

За образу маленької тернополянки її прадіда можуть посадити на вісім років

Maryana Прокоментуй!

Чортківською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за ч.2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи).

Встановлено, що житель Рівненщини, перебуваючи в гостях у своєї внучки на Чортківщині вчинив розпусні дії щодо її малолітньої доньки. Мама дівчинки, яка застала родича за непристойним заняттям звернулася до правоохоронців із відповідною заявою.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п‘яти до восьми років.

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