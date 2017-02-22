За останніми годинами перебування Мандиліона з Едесси у Тернополі можна спостерігати online
Сьогодні, 22 лютого, о 20.00, завершується перебування чудотворної ікони Лику Христового (Мандиліон з Едесси) на Тернопільщині. Спостерігати за перебігом подій в останні години можна завдяки камерам відеоспостереження.
Підбір камер з видом на Архикатедру та чергу паломників:
1) головний вхід у храм – http://webcam.te.ua/index.php…
2) внутрішня камера №1 (вид на ікону) – http://webcam.te.ua/index.php…
3) внутрішня камера №2 – http://webcam.te.ua/index.php…
4) внутрішня камера №3 – http://webcam.te.ua/index.php…
5) вид на прилеглу територію (Тернопіль в бронзовій мініатюрі) – http://webcam.te.ua/index.php…
6) вид з відео-борду в напрямку пам’ятника Данилу Галицькому – http://webcam.te.ua/index.php…
7) вид з відео-борду в напрямку Катедри – http://webcam.te.ua/index.php…
8) вид з готелю “Тернопіль” – http://webcam.te.ua/index.php…
9) вул.Сагайдачного – поблизу вул.Валової (піцерія “Челентано”) – http://webcam.te.ua/index.php…
10) Театральний майдан – http://webcam.te.ua/index.php…