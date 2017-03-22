За рік “домушники” обікрали кілька сотень квартир тернополян

Кілька сотень квартир встигли почистити злодії минулого року. Викрадали з домівок усе, що бачили, окрім цього, знаходили цінності, які власники заховали, сподіваючись на те, що їх ніхто не знайде.

У поліції кажуть, найкраще обладнати квартиру системою охорони, у такому випадку “домушники” бояться заходити до оселі. Якщо ж цієї змоги немає, варто дбайливіше ховати заощадження. То ж у які сховки у першу чергу заглядають злодії, які квартири обирають, та чи є замки, які б їх зупинили, говоримо з Олегом Іващенком, начальником Управління поліції охорони в Тернопільській області.

– То ж куди найчастіше люди ховають власні заощадження?

– Злодії з кожним разом вдосконалюють свої протизаконні навички. Розкривати такі злочини важко, оскільки злочинці награбоване хочуть збути будь-якими шляхами, а без речових доказів доказати вину проблематично.

Як би люди не старалися зберегти свої заощадження вдома, мало кому це вдається зробити. Зазвичай, після відвідин непроханих гостей, усі схованки залишаються порожніми. Злодії знаходять гроші поміж одягом, це до речі, найпопулярніший варіант, у сервантах, розкладних диванах, у ліжках. Були випадки, коли розрізали матраци, витягали розетки, аби перевірити чи там є цінності. Викручували лампочки у підвісній стелі, витягали вазони з горщиків тощо. Окрім цього, часто люди запихають цінності у музичні інструменти, ховають за картинами чи дзеркалами, навіть у духовках та кастрюлях.