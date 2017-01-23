За вихідні полісмени зупинили 11 водіїв у стані сп’яніння

10 нетверезих водіїв та 1 у стані наркотичного сп’яніння зупинили за кермом інспектори упродовж вихідних.

Найбільше проміле алкоголю в крові патрульні виявили у 33-річного водія Mercedes E 200. Драгер показав 1,78 проміле алкоголю в крові, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.

Ще одного 35-річного нетверезого водія полісмени зупинили на вулиці Київській. На нього інспектори склали 2 протоколи: за ст. 130 – керування у стані алкогольного сп’яніння та ст. 185 КУпАП – злісна непокора законній вимозі поліцейського. А також винесли постанову за ст.126 КУпАП – керування без належних документів.

На вулиці Перля охоронці порядку виявили 40-річного водія, який порушив правила дорожнього руху. При спілкуванні інспектори помітили у громадянина усі ознаки наркотичного сп’яніння, але від освідування він відмовився. Тим самим підтвердив свою вину. Відтак на нього патрульні склали протокол за ст.130 – керування у стані сп’яніння та винесли постанову за ст. 122 КУпАП – порушення ПДР.

Транспортний засіб доставлено на арештмайданчик

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