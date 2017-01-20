Забути минуле: у Тернополі після великої пожежі ремонтують багатоповерхівку

Працівники ТОВ “Коменерго Тернопіль” приступили до ремонту сходової клітки у будинку на вулиці Тарнавського, 16, яка була пошкоджена внаслідок пожежі, що трапилася 9 січня.

Цього дня до Оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу в м. Тернопіль по вул. Генерала Тарнавського, 16. Рятувальники дісталися до місця надзвичайної події та встановили, що пожежа виникла в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Площа пожежі становила 22 м. кв.

Попередня причина виникнення вогню – займання новорічної гірлянди на штучній ялинці. Загалом, пожежники за допомогою спеціального обладнання, врятували 19 людей, серед них 5 дітей, а також вивели на свіже повітря 21 мешканця даного будинку, в тому числі 4 дитини та не допустили перекидання пожежі на сусідні квартири.