Закон можна порушувати, а зелені зони забудовувати, – тернопільський депутат про рішення судді Романа Грицака

Суддя Роман Грицак став на захист прокуратури, якій міська рада виділила 35 сотих у парку. Про це повідомляє депутат міської ради Андрій Шкула.

Суд скінчився. Суддя (Роман Грицак) відмовив в задоволенні позову щодо скасування рішення міської ради, яким остання надала 35 сотих зеленої зони біля літака прокуратурі області під будову.

Чи очікуване рішення? Швидше так!

Чи вважаю його об’єктивним? Ні!

Чи апелюватиму? Однозначно!

Що означає рішення для міста і громади? Означає, що Закон можна попушувати, а зелені зони забудовувати!

Чи розчарований? Так, дуже. Настільки, що ввходитиму в кожну комісію, яка займатиметься відбором, люстрацією, затвердженням і т.п. суддів. Готовий тратити час на аналіз конкретних рішень і людей. Бо саме суди, наразі, те місце де легалізовується мутіво. Найрізноманітніше.

Настрій? Файний: в тернополі є люди, яким не пофіг! Дякую їм за участь!!!

Повний текст рішення за 5 днів. Тоді одразу в апеляцію.

За словами тернополянина Олега Бойка, якщо це рішення зустріне масовий супротив зі сторони городян є можливість його зміни. Але на прикладі цього процесу ми можемо бачити факт зрощення влади, правоохоронних органів та “бізнесових” кіл навколо розкрадання нашого спільного майна, – так коментує рішення судді чоловік.

Нагадаємо, ще у 2013 році міська рада надала у постійне користування 35 сотих землі на проспекті Бандери прокуратурі Тернопільської області для будівництва житлового багатоповерхового будинку. Проте цю територію тернополяни вважають частиною парком «Національного Відродження». До того ж, затвердження проекту землеустрою відведення цієї землі і віднесення ділянки до земель житлової та громадської забудови – суперечить діючому Генеральному плану міста і Закону «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах». Попередній прокурор Віктор Мартинюк публічно заявляв, що не заперечує щодо передачі землі у власність громади Тернополя. Але далі слів не пішов.