Заряджайтеся новими емоціями з Toyota RAV4 Hybrid!

Toyota RAV4 — це законодавець сегмента компактних кросоверів, що вже підкорив серця понад 6 млн. автовласників у 170 країнах світу, не є винятком і автовласники в Україні.

Відтепер популярний кросовер представлений на нашому ринку також і в гібридній версії з високоефективним 2,5 л бензиновим силовим агрегатом та потужними електродвигунами.

Автомобіль RAV4 – це сучасний ефектний дизайн екстер’єру зі спортивним характером, висока якість оздоблення інтер’єру та сучасне технологічне оснащення.

Автомобіль RAV4 Hybrid – це ще й на додачу надзвичайні емоції від керування, підвищена економічність та екологічність.

Toyota RAV4 Hybrid – перший в Україні повнопривідний гібрид Toyota, який оснащено двома електродвигунами – по мотору на кожну вісь – з сумарною потужністю гібридної силової установки 197 кінських сил.

Вже сьогодні в Тойота Центр Тернопіль «Кристал Моторс» можна протестувати гібридний Toyota RAV4.

Отримайте масу яскравих емоцій за кермом RAV4 Hybrid в Тойота Центр Тернопіль, що по вул. Микулинецькій, моб.:0673841902

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