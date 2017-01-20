Заступнику тернопільського мера Сергія Надала світять грати?

Від листопада 2016 року про ТОВ «Теркомуналсервіс» знає чи не кожен другий тернополянин. Адже саме ця фірма, м’яко кажучи, «завалила» прибирання міста під час сильних снігових опадів та довела Файне до колапсу.

«ТендероЇди?»

Як вдалося з’ясувати журналістам ltdaily.info, ТОВ «Теркомуналсервіс» заснована 3 жовтня 2014 (2 роки 3 місяці). Згідно статуту її керівником вважається Віктор Петрович Сироватка, а засновником та по сумісництву кінцевим бенефіціантом – Ігор Вікторович Швець.

Розмір статутного капіталу даного ТОВ складає 125 тис. грн.

Та найцікавіше – далі. За даними youcontrol, «Теркомуналсервіс» окрім тендерних замовлень, ні на чому іншому не заробляло. Так, у 2015 році сума, освоєна фірмою в рамках державних тендерів становить 42 млн. 748 тис. 914 грн. ( з них (увага!) 17 млн. 732 тис. 000 грн. – чистий дохід за рік).

У 2016 році (також в рамках тендерів) було освоєно трохи менше – 37 млн. 701 тис. 342 грн. (даних про дохід, на жаль, немає).

Цитуючи youcontrol , висока залежність від тендерів вказує на залежність від ходу їх проведення, політичної ситуації та інших потенційно корупційних складових. Дійсно, окрім освоєння бюджетних коштів – нічого немає. Тобто фірма жила суто за рахунок наших податків.

Іншими словами за два роки свого існування фірма освоїла 80,45 млн. грн. а тепер давайте рахувати гроші! По-перше, екс-начальник управління ЖКГ Микола Лесів публічно підтвердив, що комунальну техніку, якою раніше володівМШЕД, надали «Теркомуналсервісу» на безоплатній основі. Тобто фірма добряче зекономила.

Крім того, фірма орендує ще й ділянку на території тролейбусного депо, за яку боргує уже понад 150 тис. грн. Комунальне підприємство неодноразово зверталося до суду, щоб «вибити» з фірми свої гроші. Та поки що, за словами депутата міськради, заступника директора КП «Тернопільелектротранс» Святослава Півторака, віз і досі там.

Витрати залишаються хіба на зарплатню. Проте і тут не все гладко. Інформації про чисельність персоналу на сайті youcontrol – немає. Хоча аналіз персоналу є якісним показником стабільності та розміру компанії. Є що приховувати?

До речі, на комісії, що була створена для того аби з’ясувати причини виникнення снігового колапсу та назвати імена винних, звучала інформація про те, що дане ТОВ оперує мізерним штатом, силами якого нереально якісно прибрати місто. Так це чи ні, на жаль, поки що доказів немає. Хоча навіть з усього вище наведеного випливає, що ТОВ мала ледь не «тепличні» умов для ведення своєї діяльності.

«Тепличні умови?»

За що отримувало такі привілеї та поблажки збоку міських чиновників «Теркомуналсервіс», можна лише припускати та здогадуватись..

– Протягом трьох років ми працювали з цією фірмою і якихось значних проблем не виникало. Завдяки їхній роботі місто зайняло друге місце по чистоті прибирання, – запевняв свого часу міський голова Сергій Надал.

Дійсно, труднощів не було, та чомусь кримінальні справи по «Теркомуналсервісу» відкривалися одна за одною, а згодом «успішно» зникали з поля зору.

– Кримінальні справи, які стосувалися «Теркомуналсервісу», закриті. Хоча всі вони були порушені за моєю заявою, однак жодної офіційної інформації, що ці справи закриті, я не отримувала. Тому писатиму про клопотання на ознайомлення з рішенням суду та клопотання про скасування постанови слідчого, аби справи відновили. Правоохоронці виявили, що є порушення збоку фірми на двісті-триста тисяч гривень, але вони подали лише господарський позов на відшкодування. Проте мали нести відповідальність за порушення і чиновники міської ради. Чому начальник відділу технагляду пан Вітик підписав акти виконаних робіт, якщо вони були сумнівні? Чому гроші були перераховані?- коментувала ситуацію раніше правник Олена Степанова одному з місцевих видань Тернополя.

До речі, одна справа стосувалася Малашівського сміттєзвалища, рекультивацією якого займалося теж ТОВ «Теркомуналсервіс». Правоохоронці виявили, що фірма переоцінила свої роботи як мінімум на двісті тисяч гривень: мала виконати один перелік робіт, у результаті кілька пунктів із плану «опустила». Та наразі цю справу, як і ряд інших, просто закрили.

Попри все вище сказане ТОВ «Теркомуналсервіс». легко зайшло на тернопільський ринок, вигравши конкурс на прибирання у 2015 році. Не маючи за спиною як такого досвіду у прибиранні, вона отримала мільйони бюджетних гривень на те, щоб робити місто охайним.

Чим все закінчилося – ви бачили самі у листопаді. Можливо, якби не ці «аномальні» опади, дана фірма і надалі обслуговувала місто тихо-мирно, «ковтала» тендери, користувалася комунальним майном задарма та не платила за оренду ділянки… Швидше за все, так і було б…АЛЕ! Природа вирішила інакше…

Кому перепаде «кримінал»?

Як наслідок: зараз Тернопіль прибирає дві фірми: «Міськшляхрембуд» та ТзОВ «Авакс Проф». Та на цьому історія з ТОВ «Теркомуналсервіс» не закінчується, позаяк днями начальник обласного управління поліції Олександр Богомол заявив, що відкрито кримінальне провадження заа ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) відкрили правоохоронці у зв’язку із сніговим колапсом у листопаді минулого року.

Дана стаття передбачає відповідальність у вигляді 5 років позбавлення волі, повідомив сьогодні начальник обласного управління поліції Олександр Богомол. Адже халатність посадових осіб спричинила збитки у розмірі понад 2 млн грн. (мінімум).

Тобто чиновникам, що мали безпосередньо контролювати прибирання міста світить вікно через грати. Така ж доля може спіткати власників горе-ТОВ.

Надіємося, що наша інформація також буде цікавою для правоохоронців і допоможе у розслідуванні. Око ріже одразу кілька фактів. По-перше, ТОВ «Теркомуналсервіс» «жило» суто за рахунок бюджетних коштів. По-друге, чомусь, орендувало комунальну техніку задарма. По-третє, боргує одному з КП міськради боргує гроші за оренду території.

П.С. Подейкують, що ТОВ «Теркомуналсервіс» має відношення до одного із заступників міського голови Тернополя – Владислава Стемкоського. Підставою для таких припущень стала прописка обох.

Адже пан Владислав перейшов Надалу «у спадок» від Луцької міськради, а засновник ТОВ пан Сироватка теж має луцьку прописку. Ба більше! Зі фото-додатків видно, що участь у тендерах «Теркомуналсервіс» брало у Луцьку також. Навіть освоїло 7,31 млн. грн. за очищення вулиць міста. Думаємо, що і цей поки що недоведений факт має перевірити поліція…

Автор: Сергій Сліпий для ltdaily.info.