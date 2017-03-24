Затримали гастролерів-іноземців, які обкрадали квартири тернополян

За попередньою інформацією, зловмисники причетні до понад 10 квартирних крадіжок в Хмельницькому. За аналогічні злочини їх розшукують у Тернопільській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Тільки за вчорашній день злодії скоїли крадіжки із трьох квартир по вулиці Зарічанській, проспекту Миру та Інститутській, звідки винесли гроші та техніку. Також було зафіксовано проникнення ще в одну квартиру по проспекту Миру, звідки вони нічого не взяли.

Затримали зловмисників вчора, 22 березня, одразу після вчинення чергової крадіжки. Пересувались вони на автомобілі з іноземними номерами. Усі троє чоловіків 51, 36 та 29 років виявились іноземцями. З автівки вилучили викрадені речі.

Злодії діяли за добре відпрацьованою схемою: у місто вони приїздили на автомобілі, обирали житловий двір, будинок, а згодом і квартиру. Жертвами ставали господарі тих квартир, де були встановлені гарні двері із простим замком.

В обрані квартири зловмисники телефонували з домофонів, перевіряючи, чи є хтось вдома. Коли ж ніхто не відповідав, то крадії ще раз стукали у двері і тільки потім, шляхом підбору ключа або зламу серцевини замка, проникали до помешкань. Забирали усе цінне – від грошей і прикрас до побутової техніки. «Працювали» двоє, третій (водій) чекав на спільників в автомобілі та відстежував обстановку, аби в разі чого повідомити «колег».

Наразі усі троє затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі встановлюють усі факти злочинної діяльності гастролерів-іноземців.