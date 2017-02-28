Завдяки “альтернативним” видам опалення тернополяни будуть платити на 30% більше

Сьогодні на одному з Інтернет сайтів, до якого має відношення міський голова Тернополя, вийшов матеріал в якому намагалися промити мізки пояснити, що котельні на альтернативному паливі – це круто. І це незважаючи на те, що платити за це задоволення прийдеться на 30% більше. Це підмітив журналіст Назар Наджога.

Аналітика анонімних… не знаю як правильно назвати авторів

Лускаю соняшник. Виходить така новина. Вчитуюсь… Весь сонях порозсипав.

Виходить, що щасливі тернополяни матимуть змогу вільно і беззастережно платити на 30% більше за опалення, лиш би альтернативні джерела енергії в котельнях робили тепло.

Нагадаємо, що крім того, що фірма-інвестор ТОВ «Тернопільтепло», яка вкладає кошти у будівництво котелень на альтернативних видах палива в Тернополі має пряме відношення до рідного брата дружини міського голови Сергія Надала, то ще й сама собі видає дозволи.