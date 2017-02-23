Завдяки чому тернополяни цієї багатоповерхівки суттєво економлять? (відео)

У рамках міської Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки почали облаштовувати теплові пункти.

Найперший в житловому фонді тепловий пункт погодного регулювання з’явився в колишньому гуртожитку ВАТ «Тернопільський комбайновий завод» за адресою вул. Д. Лук’яновича, 1. Нагадаємо, що 17 жовтня 2015 року під час проведення у Тернополі «Днів сталої енергії» в гуртожитку за адресою вул. Д. Лук’яновича, 1 було відкрито перший в житловому фонді індивідуальний тепловий пункт погодного регулювання.

Оскільки мешканці ОСББ «Лук’яновича, 1» оплачували лише 30% від сукупної вартості виконання робіт, то для них даний захід обійшовся лише по 30 грн. за кожний квадратний метр опалювальної площі. Дана п’ятиповерхова будівля була збудована в 1976р., а сьогодні там проживає 166 сімей. Як свідчать їхні нарахування за тепло, жителі будинку, у якому встановили ІТП, суттєво економлять