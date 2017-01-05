Завтра сміливих тернополян запрошують на забіг довкола озера і “моржування”

Тернополянин Роман Слиш влаштовує 5-кілометровий забіг біля Тернопільського озера, а опісля — купання в освіжаючій воді в парку Топільче.

Зустріч 6.01.2017 о 8:50 біля кафе “Затишок”, що на початку Гідропарку.

9:00 – старт забігу.

Приблизний маршрут – до ближнього пляжу, далі повернення в парк Топільче — до славнозвісного місця, де всі здорові тернополяни приймають водні процедури. Купання заплановане на о 9:30 год.

Координати тут: 49°32’50″N 25°35’7”E

Для купання з собою мати: змінну футболку, суху білизну, рушник, резинові тапочки. Зручно це все покласти в невеликий наплічник, з яким і будете бігти 5 км.

Якщо є сумніви щодо купання – приходьте лише на пробіжку.

Якщо відчуваєте, що 5 км для вас занадто – біжіть свою дистанцію.

Якщо є питання, пишіть Роману в прават. “Прошу повідомити про участь, щоб я знав скільки людей чекати біля Затишку, — просить Роман. — Якщо ж таких не буде – побіжу сам”.