Завтра у Тернополі — ярмарок

24 грудня у Тернополі, в ТРЦ “Подоляни”, відбудеться ярмарок з метою збору коштів на потреби дитячого сиротинця. Благодійна акція розпочнеться о 15:00. Її організовує Тернопільський обласний осередок партії “Блок Петра Порошенка. “Солідарність”. До проведення заходу будуть долучені вищі навчальні заклади міста.

“На ярмарку в основному будуть продаватися солодощі, зокрема новорічні пряники, а також вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Як ми вже сказали студентам, головне, щоб все було виготовлено своїми руками, тобто йдеться про hand-made вироби. Це можуть бути вишиті речі, намальовані картини на новорічну тематику. Буде також різдвяне фото. Від нашого молодіжного крила плануємо поставити окремий стіл, ми теж готуємо дещо креативне. Але наперед не хочемо оприлюднювати, що саме”, – каже голова молодіжного крила тернопільського обласного осередку партії «Блок Петра Порошенка. «Солідарність» Юрій Питель.

За словами Юрія Пителя, за виручені з продажу кошти будуть купувати теплі та інші необхідні речі для тернопільського дитячого сиротинця.

“Загалом ми не вперше організовуємо благодійну акцію. Адже по волонтерських заходах працювали з бійцями АТО. Проводили ярмарки, збирали кошти для захисників України. Ми закупляли запчастини для ремонту транспорту військових, талони на пальне, воду для бійців та інші необхідні їм речі і передавали в зону АТО”, – зазначає Юрій Питель.